Лебединый пруд может появиться в парке Дружбы в Благовещенске

Лебединый пруд и фонтан в виде дракона может появиться в парке Дружбы в Благовещенске в рамках программы по благоустройству семи городских территорий, сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках благоустройства города специалисты разрабатывают дизайн-проекты территорий, на которых планируется провести работы. Четыре проекта уже готовы, один из них предусматривает появление лебединого пруда и фонтана в виде дракона в северной части парка Дружбы, сообщает Амурская служба новостей.

Готовые дизайн-проекты представят на рассмотрение жителям города, им и предстоит решить, будут ли расположены объекты в парке. Обсуждения пройдут в рамках празднования Масленицы на набережной Амура.

По словам начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Благовещенска Алексея Раханского, для помощи гражданам в разъяснении каких-либо вопросов, связанных с проектами, на месте обсуждения будут работать специалисты в сфере архитектуры.