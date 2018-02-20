Швеция думает над отправкой войск на восток Украины

Власти Швеции могут направить свои военные подразделения на восток Украины с целью содействия миссии ООН, заявил министр обороны страны Петер Хультквист.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Стокгольм готов оказать содействие ООН если международная организация направит миротворцев в Донбасс, такое заявление глава минобороны Швеции сделал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. На вопросы представителей СМИ, нет ли опасности, что шведские военные будут находиться рядом с российской границей, министр ответил, что «не хочет строить догадки».

Ранее стало известно, что Киев назвал «невозможным» размещение белорусских миротворцев в Донбассе. Портал iz.ru cообщил, что Украина не станет обсуждать введение миротворцев ООН с ДНР и ЛНР.