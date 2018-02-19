МИД Грузии заявил о желании Тбилиси наладить отношения с осетинами и абхазами

Власти Грузии хотят предпринять более активные шаги для примирения с абхазами и осетинами. Об этом заявил глава грузинского МИДа Михаила Джанелидзе.

«Мы хотим провести более активную политику примирения с нашими гражданами, которые проживают на оккупированных территориях. С этой целью планируется осуществление новых, активных шагов. Аппарат гражданского примирения тоже работает над этим вопросом», –– цитирует министра ТАСС.

При этом он заявил о важности сотрудничества с Евросоюзом для «поддержания территориальной целостности и суверенитета».

Южная Осетия и Абхазия были признаны Россией суверенными государствами, после того как в августе 2008 года Грузия напала на республики и разбомбила столицу Абхазии — Цхинвал.

В ответ на это Тбилиси заявил о «российской оккупации» этих территорий.

Пришедшее к власти в 2012 году грузинское правительство заявило о намерении вернуть под контроль Абхазию и Южную Осетию, но только мирным путем.