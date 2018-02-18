Грузия вошла в тройку главных поставщиков вина России

Импорт вина в Россию увеличился почти на 40% в 2017 году и достиг 244,4 млн л. При этом отмечается, что основным поставщиком стала Грузия. Товаропоток оттуда вырос в 1,7 раза до 35 млн л, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Первое место в списке по-прежнему остается за Испанией (почти 53 млн л), далее идет Италия (43 млн л). Согласно данным таможенной службы, стоимость 1 л вина из Испании в 2017 году составляла в среднем $1,36, из Италии — $3,57, из Грузии — $2,92.

Ранее в Самарской области правоохранительные органы обнаружили на складах 1,1 т польских груш и 462 кг санкционных помидоров, продукция была уничтожена.



