Более тонны груш из Польши сожгли в Самаре

В Самарской области правоохранительные органы обнаружили на складах 1,1 т польских груш и 462 кг санкционных помидоров, продукция была уничтожена.

В рейдах участвовали сотрудники Россельхознадзора по Самарской области и инспекторы Госавтоинспекции. На одной из овощных баз Самары они обнаружили 66 ящиков томатов. Производитель, указанный на упаковках, не входит в список турецких поставщиков, которым разрешен импорт в Россию, сообщает НИА «Самара».

Также в ходе рейда были обнаружены 96 ящиков с польскими грушами. Эта продукция включена в перечень санкционных товаров, следовательно ввоз фруктов на территорию России был запрещен.

Сотрудники Россельхознадзора составили акт об изъятии продукции, помидоры и груши уничтожены.