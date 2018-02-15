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Машину с десятью тоннами санкционной рыбы задержали в Липецкой области

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Липецкие таможенники задержали автомобиль, перевозивший 10 т санкционной мойвы. Теперь товар подлежит уничтожению.

Машину-рефрижератор сотрудники таможни остановили на трассе Орел-Тамбов. По документам она везла товар из города Бронницы в Московской области. При проверке выяснилось, что производителем мойвы, находившейся в рефрижераторе, является фирма из Исландии. Об этом сообщает сайт Lipetskmedia.

Так как товар попадает под ограничительные меры и является санкционным, таможенники изъяли рыбу. В дальнейшем мойву отправят на уничтожение.

Сейчас сотрудники таможни выясняют, как рыба была завезена на территорию РФ.  

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