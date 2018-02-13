Власти Липецка упорядочат расположение торговых точек

Управление потребительского рынка администрации Липецка приступило к очередному этапу реализации нового подхода в сфере размещения нестационарных торговых объектов. Речь идет как об их упорядочении, так и об улучшении внешнего вида.

В конце прошлой недели пять киосков было вывезено с дворовых территорий. Как сообщает GOROD48, планируется перемещение порядка 40 объектов такого рода.

Ранее портал iz.ru писал, что незаконные торговые объекты будут снесены в Севастополе. До 1 июня 2018 года из города будут удалены все палатки, ларьки и другие незаконные объекты. Правительством города утверждена схема размещения более 1,5 тыс. нестационарных законных объектов, все остальные установки будут считаться незаконными.