Прямой эфир

Власти Липецка упорядочат расположение торговых точек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управление потребительского рынка администрации Липецка приступило к очередному этапу реализации нового подхода в сфере размещения нестационарных торговых объектов. Речь идет как об их упорядочении, так и об улучшении внешнего вида.

В конце прошлой недели пять киосков было вывезено с дворовых территорий. Как сообщает GOROD48, планируется перемещение порядка 40 объектов такого рода.

Ранее портал iz.ru писал, что незаконные торговые объекты будут снесены в Севастополе. До 1 июня 2018 года из города будут удалены все палатки, ларьки и другие незаконные объекты. Правительством города утверждена схема размещения более 1,5 тыс. нестационарных законных объектов, все остальные установки будут считаться незаконными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Якутские чиновники незаконно провели демонтаж торгового комплекса
Власти Орла проводят аукцион на установку ларьков

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017