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Власти Орла проводят аукцион на установку ларьков

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В Орле 22 января пройдет аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на срок до конца 2023 года. Доступны 36 лотов: киоски и павильоны для продажи продовольственных товаров, печатной продукции, ремонта часов и обуви, а также торговые автоматы для реализации питьевой воды и молока.

Минимальная начальная стоимость  — 17 423 рубля, максимальная — 956 396 рублей. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену, отмечает InfoOrel.ru

Как ранее писал портал iz.ru, незаконные торговые объекты будут снесены в Севастополе. До 1 июня 2018 года из города будут удалены все палатки, ларьки и другие незаконные объекты. Правительством города утверждена схема размещения более 1,5 тыс. нестационарных законных объектов, все остальные установки будут считаться незаконными.

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