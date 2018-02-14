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Ремонт дороги проведут по требованию прокурора в Липецкой области

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Ремонт дороги проведут по требованию прокурора после проверки в Елецком районе Липецкой области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В прокуратуру с просьбой провести проверку обратились жители села Казаки. Они утверждали, что состояние одной из автомобильных дорог в поселке Первое Мая находится в неудовлетворительном состоянии, сообщает Lipetskmedia.

Прокуратура удовлетворила просьбу граждан и провела проверку. По результатам было установлено, что никакого проекта организации дорожного движения нет, технические средства организации движения транспорта отсутствуют, мосты и плотины не оборудованы ограждениями, а также отмечено отсутствие дорожных знаков.

При подобном состоянии дороги резко возрастает риск дорожно-транспортных происшествий. Прокуратура направила результаты проверки в суд с требованием обязать администрацию района выполнить необходимые работы по устранению всех обнаруженных нарушений. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

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