Манекены школьников появились на дорогах Краснодарского края

ГИБДД Краснодарского края решила снизить количество ДТП с участием детей, установив на дорогах пластиковые фигуры школьников. Они уже появились возле нерегулируемых пешеходных переходов и в местах массового скопления детей.

Как рассказала ИА «Кубанские новости» представитель краевого УГИБДД Ирина Заватская, в ведомстве рассчитывают, что водители будут обращать на манекенов внимание и снижать скорость. Такие же фигуры уже установлены в Геленджике и Белореченске. А в других населенных пунктах края появятся в ближайшее время.

В начале января в Якутии вдоль дорог тоже появились реалистичные фигуры школьников в одежде со светоотражающими элементами. В основном они установлены вблизи образовательных учреждений, куда ежедневно направляются сотни школьников.