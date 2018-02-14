Прямой эфир

Манекены школьников появились на дорогах Краснодарского края

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ГИБДД Краснодарского края решила снизить количество ДТП с участием детей, установив на дорогах пластиковые фигуры школьников. Они уже появились возле нерегулируемых пешеходных переходов и в местах массового скопления детей.

Как рассказала ИА «Кубанские новости» представитель краевого УГИБДД Ирина Заватская, в ведомстве рассчитывают, что водители будут обращать на манекенов внимание и снижать скорость. Такие же фигуры уже установлены в Геленджике и Белореченске. А в других населенных пунктах края появятся в ближайшее время.

В начале января в Якутии вдоль дорог тоже появились реалистичные фигуры школьников в одежде со светоотражающими элементами. В основном они установлены вблизи образовательных учреждений, куда ежедневно направляются сотни школьников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Германия проводила краш-тесты авто с людьми вместо манекенов
Милонов призвал отказаться от манекенов с идеальными размерами в магазинах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017