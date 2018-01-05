Полиция Якутска установила на дорогах города манекены школьников

Правоохранительные органы в Якутске намерены бороться с лихачами на дорогах с помощью манекенов с изображением школьников. Реалистичные фигуры детей со светоотражающими элементами появились на дорогах города накануне, сообщили в пресс-службе УГИБДД по республике Якутия (Саха).

На улицах Якутска появились манекены школьников, будто собирающихся перейти дорогуhttps://t.co/yb9fxH8okp — YakutiaMedia (@yakutiamediaru) 5 января 2018 г.

По данным ведомства, данные меры вводятся для привлечения внимания автомобилистов, проезжающих вблизи образовательных учреждений, куда ежедневно направляются сотни школьников. Полицейские рассчитывают, что благодаря таким манекенам водители на дорогах будут снижать скорость, что приведет к снижению вероятности наездов на детей, отмечает ИА YakutiaMedia.