Милонов призвал отказаться от манекенов с идеальными размерами в магазинах

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратится к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением обязать магазины одежды устанавливать в торговых залах манекены с обычными среднестатистическими, а не идеальными параметрами.

«Манекенам часто придают идеальные пропорции тела, недосягаемые для подавляющего большинства покупателей. Агрессивная реклама индустрии моды ломает психику наших соотечественниц, подстегивая их к соответствию негласным канонам красоты», — приводит RT слова депутата.

Милонов полагает, что при помощи идеальных по форме манекенов магазины навязывают покупателям погоню за вечной красотой и молодостью, что вызывает у них стресс. По мнению депутата, манекены с обычными параметрами должны соответствовать российским размерам с 46-го по 48-й.

Ранее Виталий Милонов призвал министра промышленности и торговли Дениса Мантурова ввести в правилах о торговле алкоголем ограничения для того, чтобы запретить магазинам размещать алкоголь в открытых пространствах на прилавках.