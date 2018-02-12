Расходы на ремонт дорог сократились в этом году на 2,5 млрд в Воронеже

Расходы на ремонт дорог сократились в этом году почти на 2,5 млрд рублей в Воронеже, об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя регионального департамента транспорта и автомобильных дорог области Максим Оськин.

В этом году на ремонт дорожного покрытия Воронежской области было выделено 8,96 млрд рублей. Данная сумма на 2,31 млрд ниже, чем размер дорожного фонда в 2017 году, сообщает ИА «Абирег».

На эти денежные средства в этом году планируется провести ремонтные работы на девяти отрезках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и отремонтировать порядка 100 улиц в Воронеже.

В общей сложности протяженность отрезков, на которых запланированы работы, составляет порядка 250 км. Также часть средств будет направлена на снижение риска дорожно-транспортных происшествий в местах с наибольшей статистикой аварий.

В прошлом году области было выделено 11,27 млрд рублей на ремонт дорожного покрытия. На эти средства исполнители построили 31,2 км новых дорог, смогли завершить строительство восточного обхода населенного пункта Подгоренский, а также провели реконструкцию моста через реку Сивуха. Несколько проектов были начаты. В общей сложности были отремонтированы 576 км автомобильных дорог.