Число аварий из-за плохих дорог в Новосибирской области выросло на 50%

Профилактические мероприятия в Новосибирской области позволили сократить число погибших в авариях. Об этом заявил начальник Госавтоинспекции региона Сергей Штельмах. Всего в 2017 году произошло 2,7 тыс. ДТП, что на 1% меньше по сравнению с 2016-м. В авариях погиб 271 человек (-16%), 3325 (+1%) получили различные травмы.

«Вместе с тем Госавтоинспекция обеспокоена высоким уровнем аварийности из-за неудовлетворительных дорожных условий, — сказал Сергей Штельмах. — Общее количество таких происшествий в городе выросло более чем на 50%». Об этом пишет vn.ru.

В конце декабря в Новосибирске был представлен «умный» светофор, который регулирует дорожное движение в зависимости от реальной ситуации и использует разные символы в своих секциях — от стрелок и цифр до смайлов. Светодиодное устройство может работать в жару и мороз. По заданию дорожного контролера он может менять тип с пешеходного на дорожный и оперативно реагировать на сложившуюся дорожную ситуацию. При скоплении пробок на перекрестках он будет запрещать поворот налево. Светофор может показывать как обычные стрелки или цифры, так и пиктограммы — смайлы.