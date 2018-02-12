Более 1 млрд рублей потратят на дороги Удмуртии в 2018 году

На дороги Удмуртии в 2018 году планируется потратить почти 1,5 млрд рублей. Соглашение о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» было подписано между республикой и Росавтодором.

В соответствии с документом из федерального бюджета на покрытие затрат будет выделено 730 млн рублей. Столько же перечислят из республиканского бюджета. Таким образом, общая сумма составит 1 млрд 460 млн рублей. Как отмечает ИА «Сусанин», это на 17% больше, чем годом ранее.

В соответствии с проектом должны быть отремонтированы 43 участка улиц в Ижевске и 14 загородных трасс. Особенность проекта в том, что дорожные работы будут проводиться в одно время с работами в сфере ЖКХ и благоустройства.

Агентство напоминает, что в 2017 году в рамках проекта было отремонтировано 146 км автодорог.