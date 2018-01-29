Свыше 500 кг сыра, масла и бургеров из Финляндии уничтожили в Карелии

На полигоне в городе Сортавала в Карелии уничтожили более 550 кг привезенных из Финляндии сыра, сливочного масла и бургеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Россельхознадзора.

Ввоз животноводческой продукции из Финляндии запрещен президентским указом № 560 от 06.08.2014. Провезти продукты на территорию России через пограничный пропускной пункт «Вяртсиля» пытались два жителя Карелии.

«Госинспектором управления Россельхознадзора составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и выписан штраф», — говорится на сайте Россельхознадзора.

Как сообщал портал iz.ru, Федеральная таможенная служба ранее заявила, что за 2017 год на территории России было обнаружено порядка 40 тыс. т санкционных продуктов.

Большая часть товаров была возвращена странам-поставщикам, около 10 тыс. т продукции были уничтожены.