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Таможенники пресекли ввоз в Россию 13 т санкционных грибов

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Фото: Global Look Press/DPA/Romain Fellens
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Сотрудники Псковской таможни пресекли контрабанду в Россию 13,1 т санкционных грибов, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на территории Псковской области таможенники остановили три грузовика, следовавших их Белоруссии. При проверке груза на упаковке была обнаружена маркировка, согласно которой производителем грибов одновременно были РФ и Белоруссия. У сотрудников таможни возникло подозрение насчет подлинности предоставленных документов.

При осмотре товара Россельхознадзором выяснилось, что страной происхождения товара является Польша — то есть они запрещены ко ввозу на российскую территорию из-за введенных в 2014 году санкций.

Грибы уничтожили.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Россельхознадзор пресек ввоз турецких овощей под видом белорусских.

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