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Еврейский университет появится в Москве весной 2018 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В апреле 2018 года в Москве будет создан Еврейский университет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации еврейских общин в России (ФЕОР), президенту которой Александру Бороде принадлежит идея создания учебного заведения.

Учебное учреждение будет создано на базе двух уже существующих вузов, работающих под эгидой еврейской общины. Обучение в университете по-прежнему будет раздельным.

В новом вузе студенты смогут обучаться на факультетах экономики, информатики, юриспруденции, гуманитарном факультете и факультете иудаики. Также будут работать центр повышения квалификации, школа менеджмента, школа коучинга и институт блокчейна.

Идею создания Еврейского университета поддержал завкафедрой иудаики МГУ Аркадий Ковельман. Он указал на преимущества объединения светского образования с религиозным. 

«Главная идея — светское образование объединяется с традиционным еврейским образованием. Казалось бы, подобные учебные заведения разводят людей по разным конфессиональным квартирам, но в таком разделении и объединение — это основа спокойного сосуществования религий», — приводит его слова пресс-служба ФЕОР. 

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