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Томские ученые к 2020 году создадут левитационный 3D-принтер

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Фото: TSU.ru
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Группа ученых из Томского государственного университета (ТГУ) занимается разработкой специального 3D-принтера, который работает при помощи акустической левитации. Прототип летающего и печатающего устройства планируют создать к 2020 году.

В настоящее время томские исследователи уже создали установку для левитации мелких частиц, в частности, пенопласта, в акустическом поле, сообщается в пресс-релизе ТГУ.

«К 2020 году мы должны разработать технологию 3D-печати. Первый этап — это контролируемая левитация частиц, затем на этой основе мы создадим метод манипуляции группой частиц, чтобы собирать из них трехмерные объекты», — рассказал руководитель проекта, профессор Дмитрий Суханов, пояснив, что в создаваемом устройством звуковом поле частицы порошкообразного вещества могут перегруппировываться и затем оседать по заданным траекториям в форме определенного рисунка.

Радиофизик также отметил, что при работе над проектом применяются собственные решетки ультразвуковых излучателей, разрабатываются система параллельного управления излучателями и программное обеспечение.

Суханов добавил, что, скорее всего, к проекту будут привлекаться химики, которые помогут выбрать оптимальные вещества и температурные режимы для соединения частиц в трехмерный объект.

5 декабря портал iz.ru сообщал, что материалы для выращивания человеческих тканей, а именно скаффолды (внутренние каркасы для сращивания костей), разрабатывают ученые Томского политехнического университета, используя ускорители частиц.

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