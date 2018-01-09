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Физики приблизились к пониманию четырехмерного пространства

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Jin Liwang
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Международная группа ученых в результате двух проведенных экспериментов приблизились к пониманию четырехмерного пространства. Научную работу проводили исследователи из Израиля, США и Швейцарии, об этом сообщает «РИА Новости».

Специалисты выдвинули предположение, что если двухмерные тени бывают у трехмерных объектов, то, в свою очередь, у четырехмерных объектов и структур тени должны быть трехмерными. При этом это возможно, даже если сами предметы, отбрасывающие трехмерную тень, представить невозможно.

В ходе научной работы физики опирались на результате исследования, за которое в 2016 году была вручена Нобелевская премия, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что ученые переохладили воду до рекордно низкой температуры — до минус 42,55 градуса Цельсия, что более чем на градус ниже предыдущего подтвержденного рекорда. 

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