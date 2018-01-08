Ученые спрогнозировали последствия взрыва всех АЭС на Земле

Британские ученые спрогнозировали будущее нашей планеты, если на ней одновременно взорвутся все атомные электростанции.

Как сообщает сайт телеканала «РЕН ТВ», согласно мнению специалистов, в случае взрыва всех ядерных реакторов на АЭС почва и атмосфера загрязнятся цезием-13. Это повлечет за собой гибель всего живого на Земле. Жизнь не сможет зародиться в течение 150 лет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на пляжах, расположенных около японской АЭС «Фукусима», серьезно пострадавшей при цунами в марте 2011 года, обнаружены новые источники радиации.