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Ученые спрогнозировали последствия взрыва всех АЭС на Земле

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Фото: TASS/Sven Hoppe
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Британские ученые спрогнозировали будущее нашей планеты, если на ней одновременно взорвутся все атомные электростанции.

Как сообщает сайт телеканала «РЕН ТВ», согласно мнению специалистов, в случае взрыва всех ядерных реакторов на АЭС почва и атмосфера загрязнятся цезием-13. Это повлечет за собой гибель всего живого на Земле. Жизнь не сможет зародиться в течение 150 лет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на пляжах, расположенных около японской АЭС «Фукусима», серьезно пострадавшей при цунами в марте 2011 года, обнаружены новые источники радиации.

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