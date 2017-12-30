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Ученые напечатали на 3D-принтере произвольные формы живых клеток

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Фото: Global Look Press/ZUMA/x99
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Произвольные формы соединительной ткани, состоящей из живых клеток и коллагенового геля, напечатали на 3D-принтере калифорнийские ученые.

Информацию об этом распространили порталы Engadget и Futurism в субботу, 30 декабря.

Форму структура приобретает благодаря механическим свойствам клеток соединительной ткани — мезенхимы, ее получают у эмбрионов мышей, сообщает РЕН ТВ.

Для печати клеток использовался точный метод 3D-моделирования, известный как управляемая ДНК сборка клеток.

В ходе эксперимента получались предметы различной заданной формы, например, спирали и кубики.

Подобная техника открывает новые горизонты для создания новых тканей, в том числе и в медицине и робототехнике.

5 декабря портал iz.ru сообщил, что материалы для выращивания человеческих тканей — а именно скаффолды (внутренние каркасы для сращивания костей) — разрабатывают ученые Томского политехнического университета, используя ускорители частиц.

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