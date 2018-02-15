До 6 см снега выпадет в Москве в предстоящие выходные

До 6 см снега может выпасть в столичном регионе в ближайшие выходные, высота снежного покрова в Москве составит около 50 см. Об этом сообщает сайт «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, небольшой снегопад начнется вечером в пятницу, 16 февраля, и продолжится в ночь на субботу. Температура воздуха составит -5...-7 градусов в Москве, до -10 градусов в Московской области. Днем в столице ожидается мороз до -1...-3, в области — до -1...-6 градусов, сообщает сетевое издание m24.ru. Среднесуточная температура воздуха, по прогнозам специалистов будет превышать норму на 2–2,5 градуса. Атмосферное давление за двое суток снизится на 10–15 единиц.

Ранее портал iz.ru сообщал, что количество снега в столице достигнет 2 м до конца зимы 2018 года.