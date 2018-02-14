Bentley экс-губернатора Сахалина Хорошавина продали за 5,5 млн

Автомобиль Bentley Mulsanne, ранее принадлежавший приговоренному к 13 годам тюрьмы за получение взяток экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, продали на аукционе за 5,58 млн рублей.

Как сообщили в Росимуществе, покупателем авто выступил банк из Таганрога. Деньги, вырученные за конфискованный у Хорошавина автомобиль, будут переданы государству, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, купивший машину Таганрогбанк был создан в 1994 году, а 2017 год завершил с убытками в сумме около 3 млн рублей.

Портал iz.ru сообщал, что Хорошавина в феврале приговорили к 13 годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере. В последнем слове Хорошавин заявлял о своей невиновности.