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Украинскому депутату грозит пять лет за антисемитский пост в соцсети

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Фото: Global Look Press
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Полиция завела уголовное дело на депутата городского совета Днепра (бывший Днепропетровск) от партии «Оппозиционный блок» Сергея Суханова из-за антисемитского поста в соцсети. Об этом написал мэр города Борис Филатов в своем Facebook.

Текст с нецензурными высказываниями в адрес лиц еврейской национальности Суханов опубликовал на своей страничке в Facebook 9 февраля. В посте он также призвал своих сторонников осуществлять противоправные действия с «признаками разжигания межнациональной розни и ненависти».

Как отмечает Филатов, это первое уголовное дело в стране за разжигание межнациональной розни в соцсетях. Теперь виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Мэр Днепра пообещал бороться за каждого представителя другой национальности, поскольку ненавидит человеконенавистников.

«В моем городе не будет ксенофобов. Выжгу каленым железом», — пригрозил он.

Ранее портал iz.ru сообщал, что антисемитизм ушел в российские соцсети, а в Европе участились случаи нападений на евреев. 

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