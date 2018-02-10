Украинскому депутату грозит пять лет за антисемитский пост в соцсети

Полиция завела уголовное дело на депутата городского совета Днепра (бывший Днепропетровск) от партии «Оппозиционный блок» Сергея Суханова из-за антисемитского поста в соцсети. Об этом написал мэр города Борис Филатов в своем Facebook.

Текст с нецензурными высказываниями в адрес лиц еврейской национальности Суханов опубликовал на своей страничке в Facebook 9 февраля. В посте он также призвал своих сторонников осуществлять противоправные действия с «признаками разжигания межнациональной розни и ненависти».

Как отмечает Филатов, это первое уголовное дело в стране за разжигание межнациональной розни в соцсетях. Теперь виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Мэр Днепра пообещал бороться за каждого представителя другой национальности, поскольку ненавидит человеконенавистников.

«В моем городе не будет ксенофобов. Выжгу каленым железом», — пригрозил он.

Ранее портал iz.ru сообщал, что антисемитизм ушел в российские соцсети, а в Европе участились случаи нападений на евреев.