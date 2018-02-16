Метанолу готовят систему отслеживания

В России создается система учета производства и оборота метанола. Минпромторг подготовил соответствующее постановление правительства. Контроль за рынком метанола было решено ужесточить после трагедии в Иркутске в 2016 году, когда более 70 человек погибли, отравившись жидкостью для ванн, содержавшей ядовитый спирт. Решить проблему с метилом могут постоянные проверки сбыта потребительской продукции, уверены эксперты.

Требования к производству и обороту метанола, смертельно опасного для человека, решено ужесточить. Для этого в Минпромторге решили создать систему учета изготовления и продажи этого вида спирта. Соответствующий проект постановления правительства уже разработан, «Известия» ознакомились с ним. По плану министерства документ вступит в силу с 1 июля 2020 года. Пока в нем не уточняется, как будет работать система отслеживания, также пока неясно, кто станет ее оператором — в ведомстве пояснили, что как раз сейчас обсуждают механизмы реализации этой инициативы.

— Рассматривается вопрос о том, в каком виде будет осуществляться учет объема производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Минпромторг обобщает и анализирует предложения, поступающие от других органов исполнительной власти и предприятий, производящих спирт, — рассказали «Известиям» в министерстве.

Еще в феврале 2017 года вице-премьер Александр Хлопонин поручил министерству проработать предложения об ужесточении оборота метилового спирта в стране, чтобы исключить его использование не по назначению. Поводом стала трагедия в Иркутске, где в конце 2016 года более 70 человек отравились жидкостью для ванн, которая содержала метанол.

Свободная продажа этого спирта в стране запрещена, а производители и оптовые поставщики должны получить от Минздрава специальное разрешение. Его перевозят железнодорожным транспортом в сопровождении охраны на протяжении всего пути следования, напомнили в Российском союзе химиков (РСХ). В 2017 году производство метанола составило почти 4 млн т, прирост по сравнению с 2016 годом — 9%.

Метанол используется в различных отраслях промышленности, например в газодобывающей и химической, напомнили в Минпромторге. Но применение метилового спирта в потребительских товарах запрещено. Нарушение правил его производства и оборота карается по Уголовному кодексу штрафом в 200 тыс. рублей или лишением свободы на срок до двух лет.

В Российском союзе химиков «Известиям» рассказали, что подобная система не учитывает интересы отрасли.

— Союз химиков направил в Минпромторг консолидированную позицию основных производителей метанола. Предложенный проект постановления требует доработки, — рассказала пресс-секретарь РСХ Дарья Ярцева.

Крупнейшие производители метанола — компании «Тамет», «Метафракс» и «Щекиноазот» не предоставили «Известиям» комментариев по поводу инициативы ведомства.

Глава информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин отметил, что сейчас все игроки рынка находятся на виду у регулятора, поскольку получают разрешительную документацию для своей деятельности.

— Сквозная система отслеживания позволит в онлайн-режиме видеть весь баланс рынка. Это обойдется дорого, — считает эксперт. — Также стоит учесть, что в этом сегменте несколько тысяч мелких субъектов, которые работают с небольшими объемами. Часто у них нет даже компьютера. Было бы эффективнее контролировать сбыт потребительской продукции, в которой незаконно используется метиловый спирт.

Ранее в Минздраве «Известиям» сообщили, что в 2017 году проводили исследование спиртосодержащих жидкостей на потребительском рынке в Новосибирске. Тогда выяснилось, что в городе широко распространена незаконная продажа средств для мытья автомобильных стекол, которые содержат метанол, но на этикетке об этом не было ни слова.

По данным Минпромторга, Россия является одним из крупнейших игроков на мировом рынке метанола, занимая четвертое место по объемам его производства в мире. В 2016 году в стране было произведено 3,7 млн т метилового спирта. Объемы производства за прошлый год в Минпромторге не уточнили.

Сквозные информационные системы уже существуют в России. Например, с 2006 года на рынке алкоголя действует ЕГАИС, оператором которой выступает Росалкогольрегулирование. К ней уже подключены все звенья производства и оборота алкоголя, на что ушло 11 лет. В 2016 году была запущена маркировка меховых изделий, информация о которых моментально поступает в информационную систему Федеральной налоговой службы. С 2019 года станет обязательным аналогичное чипирование лекарств.