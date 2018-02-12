Культуру выведут из сферы услуг

Культуру планируется исключить из сферы услуг, предусмотрев для отрасли особое регулирование. Такой подход поддерживают в Совете по культуре и искусству при президенте России, рассказал «Известиям» член совета Дмитрий Трубочкин и подтвердили двое его коллег. В рамках работы над концепцией нового закона «О культуре» для организаций могут предусмотреть новые юридическо-правовые формы, а также вывести их из-под действия закона о госзакупках. Это поможет избежать повторения ситуаций, аналогичных делу режиссера Кирилла Серебренникова, полагают в совете.

Разработать концепцию нового закона о культуре, который должен заменить устаревший документ 1992 года, президент Владимир Путин поручил в декабре. Поручение, опубликованное в начале февраля, адресовано администрации главы государства и Совету по культуре и искусству.

Министерство культуры не будет участвовать в подготовке концепции, ответили в ведомстве на вопрос «Известий». Замглавы комитета Госдумы по культуре и член президентского совета Александр Шолохов сообщил, что в работе планируется учесть наработки парламентариев. В разные годы в ГД подготовили несколько законопроектов, однако они потеряли актуальность из-за изменения законодательства, заметил депутат.

По французской системе

В первую очередь необходимо вывести культуру из сферы услуг и сделать более прозрачной финансово-хозяйственную часть, отметил в беседе с «Известиями» глава комитета ГД по культуре, член президентского совета Станислав Говорухин.

По словам другого представителя совета, профессора ГИТИСа и заведующего сектором Института искусствознания Дмитрия Трубочкина, по этому вопросу уже сложился консенсус.

— Самая главная идея заключается в том, что культуру нужно любым способом выводить из сферы услуг, чтобы показать ее специфичность. Эта идея получила одобрение, — сказал он «Известиям».

С таким подходом согласны и в Совете Федерации.

— Воспринимать культуру как некую услугу — значит, сужать ее смысл и огромный функционал государственных задач, которые перед культурой стоят, — заявила «Известиям» первый зампредседателя комитета СФ по культуре Лилия Гумерова.

Аналогичная идея содержалась и в пакете предложений, который Союз театральных деятелей в прошлом году направил главе государства, рассказывал тогда руководитель СТД Александр Калягин. Он подчеркивал, что культуру необходимо рассматривать не как услугу, а как «общественное благо».

Но если консенсус по поводу рамочного подхода уже сложился, то конкретные пути его реализации еще предстоит обсудить.

— Механизмы есть разные, но сейчас больше всего присматриваются к французской системе, где есть такая форма организации, как публичное учреждение, которое имеет множество разновидностей, — заявил Дмитрий Трубочкин.

Вместо одной формы «организация культуры» в законодательстве необходимо ввести множество организационно-правовых форм, соответствующих характеру деятельности, объяснил профессор ГИТИСа.

— Вплоть до того, что музей — это одна форма, а театр — другая, — уточнил эксперт. — Путем перечисления они фиксируются в законодательстве, и их деятельность учитывается и регулируется совершенно иначе, чем, скажем, торгового учреждения.

Искусство без обналички

Будущий закон о культуре должен кардинально изменить подходы к финансированию отраслевых организаций, отмечают в президентском совете. При нынешней системе выделения средств и контроля за их расходованием практически невозможно соблюсти закон, объясняли деятели культуры в связи с делом режиссера Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в хищении государственных средств: по данным следствия, выделенные на его постановки деньги были обналичены через стороннее ИП.

В то же время, действуя по закону, получатель госфинансирования должен провести многочисленные тендеры на необходимые товары и услуги — например, костюмы и декорации. Причем оплачивать их приходится за свой счет: прежде чем получить доступ к бюджетным средствам, надо отчитаться о проделанной работе. Однако оплатить услуги до получения денег от государства могут лишь крупные студии.

При обсуждении концепции нужно поднять дело Серебренникова, говорит депутат Шолохов: оно получило широкий резонанс, много обращений поступило и в Госдуму, и в Совет по культуре.

Меняя систему доступа к финансированию, следует учитывать интересы и государства, и бизнеса, подчеркивает адвокат, член Ассоциации юристов России Тимур Хутов. Не исключено, что получатель средств вместе с государственными деньгами уедет в другую страну, отмечает эксперт.

— Но, например, если студия или предприниматель зарекомендовали себя как добросовестные, с ними можно работать по предоплате (со стороны государства. — «Известия»), — подчеркнул Тимур Хутов. — Если же они не успели себя зарекомендовать, то можно предусмотреть определенные требования — например, наличие рекомендаций от видных деятелей культуры, которые поручились бы за постановщика.

Рецензия вместо формулы

Представителей отрасли беспокоит и другое положение закона о госзакупках (44-ФЗ): организации обязаны проводить тендеры, руководствуясь ценовыми критериями.

— На практике это превращается в очень глупые вещи, — объяснил Дмитрий Трубочкин. — Предположим, Большой театр объявляет тендер на постановку «Пиковой дамы», и, по идее, может победить организация, которая пообещает всё это поставить за 1 тыс. рублей.

Одно из возможных решений — сформировать список организаций, которые будут выведены из-под действия 44-ФЗ. В то же время, по словам эксперта, новое законодательство о культуре «введет такие принципы, которые заставят поменять саму по себе контрактную систему» применительно к культуре и искусству.

Оценивать результаты работы организаций культуры тоже планируется по-новому. Сегодня эффективность театра «измеряется гигантскими формулами, которые записываются в несколько строк», отметил профессор ГИТИСа. Поэтому обсуждается возможность дополнить и частично заменить количественные показатели качественными, рассказали «Известиям» два члена президентского совета. Например, можно отслеживать уровень общественного интереса к постановке, учитывать отзывы профессионалов и смешанной среды.

— Культура относится к иррациональному и эмоциональному аспекту. Поэтому формализовывать и оценивать ее исходя из количественных показателей не то что тяжело, а в корне неправильно, — согласен с таким подходом Тимур Хутов.

Дмитрий Трубочкин уверен, что для координации работы над концепцией и будущим законом внутри совета при президенте или под его эгидой создадут небольшую рабочую группу, причем произойти это должно «в самое ближайшее время». Концепция закона должна быть разработана до 15 марта, сам закон до 1 июля.