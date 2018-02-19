Недра освоят комплексно

Отходы от добычи полезных ископаемых решено вовлечь в хозяйственный оборот. В Минприроды подготовили поправки в закон «О недрах», согласно которым власти субъектов будут отказывать компаниям в получении новых лицензий, если в регионе есть отходы от разработки месторождений. Реализация этой меры приведет к созданию в России комплексной системы добычи ресурсов, что втрое увеличит долю перерабатываемых отходов, прогнозируют в министерстве.

До сих пор бизнес практически не был вовлечен во вторичное использование добытых ресурсов. Теперь же с принятием поправок Минприроды удастся замкнуть цикл разработки ископаемых и сделать его комплексным. Ведомство подготовило поправки в закон «О недрах» (документ есть у «Известий»): компании-разработчики общедоступных недр, не использующие ресурсы, которые можно получить из отходов добычи других ископаемых, новые лицензии получить не смогут. «Таким образом предполагается содействовать вовлечению этих отходов в хозяйственный оборот», — говорится в пояснительной записке Минприроды.

Это касается только ископаемых, используемых в строительстве, уточняется в поправках. Под общедоступными ископаемыми, как правило, понимаются песок, щебень, известняк, камень и глина, они зачастую извлекаются при добыче других, более ценных нефти, газа, угля или руды. Сейчас при разработке одних полезных ископаемых другие побочно добываемые ресурсы превращаются в отходы и не используются.

Как в Минприроды будут определять, можно ли использовать имеющиеся в том или ином регионе отходы для дальнейшей переработки, в документе не зафиксировано. На уточняющие вопросы «Известий» в ведомстве не ответили. Минфин пока предложений коллег не получал, рассказали в пресс-службе ведомства.

В то же время в Минприроды хотят освободить добытчиков от обязанности вносить плату за воздействие на окружающую среду при разработке «инертных» отходов. Они часто образуются при вскрытии верхних слоев пород и, как правило, «не разлагаются, не горят и не приводят к выделению загрязняющих окружающую среду веществ», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

К «инертным» отходам можно отнести грунт и гравий, они занимают примерно половину от всех промышленных отходов, рассказал директор по программам «Гринпис России» Иван Блоков. С инертных отходов Росприроднадзор ежегодно получает, по оценке «Гринписа», до 5 млрд рублей сборов — 95% этих денег уходит в региональные бюджеты.

Освобождение от обязанности вносить плату за «инертные» отходы можно только приветствовать, говорит топ-менеджер одной из крупных нефтегазовых компаний. Что касается полезных отходов от добычи, то они пока относительно редко вовлекаются во вторичное использование из-за дороговизны вывоза с отдаленных от потенциального потребителя месторождений, добавил он.

Использовать такие отходы в стройиндустрии, к примеру, при прокладке автомобильных дорог, пока не позволяют госстандарты, по которым дорожники обязаны закупать необходимый для них гравий и щебень, отметила исполнительный директор ассоциации «Карьеры Евразии» Ирина Викулова. По ее словам, пока отходы, к примеру, от металлургии — шлаки, используются только при строительстве региональных дорог, но это зависит от принятых в регионе стандартов строительства.

По мнению зампредседателя комитета по промышленной политике РСПП Владимира Рудашевского, появление обязанности по использованию полезных вторичных отходов не станет обременительным для бизнеса. В большинстве крупных регионов имеются предприятия по утилизации полезного сырья, отметил начальник аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский. Несколько подобных заводов сейчас строит «Ростех».

По оценкам экспертов, принятие поправок от Минприроды приведет к росту доли перерабатываемых промышленных отходов в период до 2025 года с 5 до 15% (2,7 млрд т). В перспективе стоимость поступающих от переработчиков ресурсов значительно снизится, сделав закупку вторресурсов такой же выгодной, как и добычу первичных ископаемых.