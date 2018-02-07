Решение CAS по 32 российским атлетам ожидается 8 февраля

CAS рассматривает апелляции российских атлетов, не приглашенных на Олимпиаду. Заседание выездной панели проходит в Пхёнчхане. Всего таких спортсменов — 32. Среди них биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан. Также спортсмены отправили жалобы в суд первой инстанции трибунала Лозанны.

8 и 9 февраля CAS предстоит рассмотреть еще 15 дел уже знакомых суду истцов. Это 13 атлетов и два тренера, которых арбитраж уже ранее оправдал. Несмотря на это, МОК всё равно не допустил их на Олимпийские игры.