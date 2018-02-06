Каждый третий житель Литвы заявил о лучшей жизни во времена СССР

По данным опроса, проведенного компанией по изучению общественного мнения и рынка Vilmorus по заказу литовского МИДа, каждый третий житель Литвы полагает, что жизнь в республике была лучше во времена СССР, чем сейчас.

9% респондентов с ответом затруднились, 26% не ответили ни да, ни нет, а 35% заявили, что сейчас в Литве живется лучше, чем во время Советского Союза. Об этом сообщает ТАСС.

МИД Литвы дал характеристику лицам, заявившим о лучшей жизни в СССР. Дипломаты заявили, что так считают «враждебно настроенные респонденты русской и польской национальностей и жители небольших городов».

Ранее портал iz.ru сообщил, что премьер Литвы заявил о необходимости восстановления контактов с Россией.