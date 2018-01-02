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Премьер Литвы заявил о необходимости восстановления контактов с РФ

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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил о необходимости восстановления контактов с российскими властями в 2018 году. Соответствующее заявление литовский премьер сделал в эфире программы национального телевизионного канала LNK «Панорама недели».

«Мы — уникальное государство ЕС без любых, я подчеркиваю, абсолютно никаких контактов с государством (Россией — ред. iz.ru), хотя другие страны, те же соседние государства активно работают над экономическими вопросами», — приводит слова Сквернялиса телеканал RT.

По его словам, на восстановление связей с Россией следует смотреть прагматично, выдерживая четкие стратегические границы.

«Но контакты с соседними государствами обязаны быть восстановлены, и следующий год является благоприятным для подобных шагов», — добавил литовский премьер.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о готовности к сотрудничеству с Россией без каких-либо предварительных условий. При этом глава Литвы поддержала введение Евросоюзом санкций в отношении России и выразила надежду на продление их действия.

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