Президент Литвы заявила о готовности сотрудничать с Россией

Президент Литвы Даля Грибаускайте впервые за последние годы заявила о готовности к сотрудничеству с Россией без каких-либо предварительных условий.

«Всё меняется, меняется геополитическая ситуация, всегда необходимо сохранять готовность быть открытым к переменам и, если надо, менять свою позицию, не отказываясь от ценностей», — заявила политик порталу 15min.lt.

Она при этом отметила, что Литва не готова отказаться от призывов к отказу России от якобы оккупированных ею территорий и прекращению вменяемого РФ в вину подкупа политиков и вмешательства в выборы в других странах.

Как сообщал портал iz.ru, Грибаускайте на прошлой неделе заявила, что поддерживает введение Евросоюзом санкций в отношении России и выразила надежду на продление их действия.