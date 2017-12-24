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Президент Литвы заявила о готовности сотрудничать с Россией

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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Президент Литвы Даля Грибаускайте впервые за последние годы заявила о готовности к сотрудничеству с Россией без каких-либо предварительных условий. 

«Всё меняется, меняется геополитическая ситуация, всегда необходимо сохранять готовность быть открытым к переменам и, если надо, менять свою позицию, не отказываясь от ценностей», — заявила политик порталу 15min.lt.

Она при этом отметила, что Литва не готова отказаться от призывов к отказу России от якобы оккупированных ею территорий и прекращению вменяемого РФ в вину подкупа политиков и вмешательства в выборы в других странах.

Как сообщал портал iz.ru, Грибаускайте на прошлой неделе заявила, что поддерживает введение Евросоюзом санкций в отношении России и выразила надежду на продление их действия.

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