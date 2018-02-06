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Центр медицины катастроф создадут в Тульской области

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После запуска информационной системы скорой медицинской помощи власти Тульской области решили сформировать центр медицины катастроф. Новая структура объединит все бригады скорой и неотложной медпомощи региона, обеспечит незамедлительный выезд на места дорожных аварий или ЧС, обеспечит взаимодействие со стационаром, в том числе встречу тяжелого пациента в приемном отделении и готовность реанимации.

По мнению министра здравоохранения региона Андрея Третьякова, нужно запретить вызывать скорую помощь для переездов из учреждения в учреждение. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

Первый этап проекта предполагает открытие единого пункта приема звонков на номер 03. Система уже работает в Дубенском, Заокском, Ясногорском районах, где раньше не было своего диспетчера и пациентам приходилось долго ждать ответа и приезда бригады. 

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