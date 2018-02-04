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Смартфон Huawei Honor 6X подешевел более чем вполовину

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Фото: youtube.com
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Популярный во всем мире флагманский смартфон Huawei Honor 6X подешевел почти на 60%. 

Его цена теперь составляет около $140. Такое удешевление приурочено к акции Lighting Sale LightInTheBox от компании Huawei. Изначально в стандартной модификации с 64 Гб встроенной и 4 Гб оперативной памяти данный смартфон стоил более $400. Компания уточнила, что данная акция ограничена по времени. 

Производительность и быстродействие гаджета обеспечивает новейший процессор Octa-Core с восемью ядрами, а также 4 Гб или 6 Гб ОЗУ в зависимости от выбранной комплектации.

Ранее портал iz.ru сообщал, что по итогам восьмой ежегодной премии «Лучший гаджет по версии Рунета» смартфоном года в номинации «оптимальный баланс» стал китайский флагман Huawei Honor 9.

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