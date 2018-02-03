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Митинг «Россия в моем сердце» собрал 8 тыс. человек в Екатеринбурге

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Митинг-концерт «Россия в моем сердце» прошел в центре Екатеринбурга. В торжественных мероприятиях приняли участие около 8 тыс. человек.

«В Екатеринбурге приняли участие около 8 тыс. человек, никаких происшествий не произошло. Сначала было возложение цветов на Широкореченском мемориале [военно-мемориальный комплекс в честь погибших в Великую Отечественную войну], а потом митинг-концерт в центре города», — сообщили ТАСС в департаменте информационной политики Свердловской области.

Концерты и митинги в рамках акции «Россия в моем сердце» прошли и в других городах России. Так, в Москве мероприятие состоялось на Васильевском спуске. По словам организаторов акции в Общественной палате РФ, «главной целью мероприятия является поддержка ценностей российского общества».

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