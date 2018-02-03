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Тысячи человек пришли на митинг-концерт «Россия в моем сердце» в Чебоксарах

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Несколько тысяч жителей Чебоксар посетили состоявшийся на Красной площади города торжественный митинг-концерт «Россия в моем сердце». В мероприятии приняли участие местные власти. 

Глава Чебоксар Евгений Кадышев на митинге поздравил волонтеров с отмечаемым в городе Годом волонтера и поблагодарил их за неравнодушие.  

Как сообщал портал iz.ru, митинги-концерты «Россия в моем сердце» проходят в субботу во многих городах страны. 

Общероссийская акция приурочена к 75-летию победы в Сталинградской битве, отмечаемому 3 февраля. 

Ведущими праздника в Москве стали Светлана Зейналова и Александр Маршал

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