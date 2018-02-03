Митинг-концерт «Россия в моем сердце» начался в центре Москвы

Митинг-концерт в рамках общероссийской акции «Россия в моем сердце» начался в субботу на Васильевском спуске в столице.

Ведущими праздника стали Светлана Зейналова и Александр Маршал. На сцену выйдут популярные российские исполнители — Ольга Кормухина, Олег Газманов, Валерий Меладзе, Нюша, Зара, группы «Город 312» и другие.

В мероприятии также примут участие народный артист СССР Василий Лановой и худрук Театра наций, народный артист России Евгений Миронов.

По словам организаторов акции в Общественной палате РФ, «главной целью мероприятия является поддержка ценностей российского общества».

«Россия всегда боролась за мир и 3 февраля, в дни празднования 75-летия завершения Сталинградской битвы, мы провозглашаем манифест за свободу и отсутствие барьеров во всех сферах жизни, будь то спорт, международные отношения, религия», — подчеркнули организаторы.

Как ранее сообщал портал iz.ru, около 4 тыс. жителей Владивостока вышли в субботу на митинг в поддержку российских спортсменов.