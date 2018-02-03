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Митинг в поддержку российских олимпийцев прошел в Приморье

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Фото: TASS/PA Images/David Davies
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Около 4 тыс. жителей Владивостока вышли в субботу на митинг в поддержку российских спортсменов, не допущенных МОК к участию в Олимпиаде-2018 в Южной Корее, передает администрация края.

«В полдень над центральной площадью города взвились сотни флагов и транспарантов. Около 4 тыс. приморцев в этот день вместе со всей Россией вышли поддержать наших спортсменов, которые поедут на зимнюю Олимпиаду», — говорится в сообщении.

В региональной администрации уточнили, что поддержать атлетов из России вышли в том числе «ведущие профессиональные клубы края, спортивные и общественные организации».

Как ранее сообщал портал iz.ru, арбитражный суд в Лозанне 2 февраля полностью оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных МОКом от Олимпиад за допинговые нарушения во время Сочи-2014. 

Частично были удовлетворены апелляции еще 11 атлетов — вместо пожизненного запрета на участие в Играх спортсмены пропустят только Олимпиаду в Пхенчхане.

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