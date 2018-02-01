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Саночники РФ первыми из россиян заселились в олимпийскую деревню

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Российские саночники первыми из спортсменов РФ заселились в олимпийскую деревню в Пхёнчхане, сообщил саночник Роман Репилов.

О прибытии саночной команды РФ в Пхёнчхан сообщает ТАСС со ссылкой на Репилова. Саночники стали первыми российскими спортсменами, заселившимися в олимпийскую деревню.

Деревня официально открылась в четверг. Она разделена на два кластера — горный и прибрежный. В горном кластере разместятся лыжники, бобслеисты, биатлонисты, саночники и сноубордисты, а в прибрежном будут жить конькобежцы, шорт-трекисты, фигуристы, керлингисты и хоккеисты.

31 января саночники и шорт-трекисты первыми из российских спортсменов отправились на Олимпиаду в Южную Корею.

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