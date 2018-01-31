На свитерах олимпийской сборной Норвегии нашли символику СС

В олимпийской сборной Норвегии по горным лыжам возникли противоречия из-за вышитых на свитерах скандинавских рун, которые повсеместно использовались в нацистской Германии.

В частности, на свитерах вышиты две руны. Одна из них символизирует древнескандинавского бога Тора, она использовалась в Третьем рейхе в качестве эмблемы, вручаемой выпускникам юнкерских училищ СС. Вторая эмблема — древо жизни Иггдрасиль — используется норвежскими неонацистами, сообщает «РИА Новости».

Daily Mail сообщила, что ряд спортсменов сборной Норвегии уже отказались надевать новые свитера, однако производители формы заявили, что не будут снимать ее с производства, так как изображенные на ней руны являются частью скандинавской культуры.

Напомним, 18 января официальный экипировщик сборной России Zasport представил эскизы формы для выступления на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Позднее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) представила форму бордового цвета, произведенную компанией Adidas, в которой российские лыжники выступят на Олимпиаде-2018.

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