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Центр Москвы перекроют в субботу из-за акции в поддержку олимпийцев

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Фото: Global Look Press/Konstantin Kokoshkin
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Движение в центре Москвы будет ограничено в субботу, 3 февраля, в связи с проведением акции в поддержку российских олимпийцев. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в микроблоге в Twitter.

 

 

Мероприятия включают в себя проведение митинг-концерта под названием «Россия в моем сердце». Движение транспорта будет ограничено с 0:01 до 14:00 на улицах Ильинка и Варварка. Кроме того, с 6:30 до 14:00 автомобилисты не смогут проехать на следующих участках: от Москворецкой набережной до Китайгородского проезда, от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, а также по Большому Москворецкому мосту и Москворецкой улице.

Акция пройдет на Васильевском спуске у Московского Кремля. Мероприятие проведут в поддержку российских спортсменов в рамках общероссийской акции, которая пройдет в разных городах в преддверии старта зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

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