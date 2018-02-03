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Глава Пентагона счел провалом Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Министр обороны США Джеймс Мэттис дал низкую оценку результатам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Он отметил, что женевский переговорный процесс «опять идет своим чередом, несмотря на всех, кто сомневался, что мы до этого дойдем».

«Это после Сочи, который не сработал. Думаю, это самый мягкий способ описать его результат», — цитирует «РИА Новости» заявление Мэттиса.

Он не обосновал свою точку зрения.

Напомним, Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 29–30 января. На нем создана комиссия по выработке будущей конституции Сирии, принято заявление с принципами будущего устройства страны.

Как писал iz.ru, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил Россию за взаимодействие со всемирной организацией при подготовке Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

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