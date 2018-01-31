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Захарова назвала важнейший итог Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Конгресс национального диалога Сирии в Сочи стал важным шагом к установлению мира в республике, и Россия сделала всё, чтобы он прошел успешно. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, комментируя итоги форума, завершившегося накануне.

Важнейшим итогом конгресса стало, по словам дипломата, принятие заключительного обращения, в котором делегаты сообщили о решении сформировать конституционную комиссию с самым широким представительством.

Участниками конгресса стали 1511 сирийских делегатов, отметила Захарова, напомнив о демарше делегатов вооруженной оппозиции и выразив сожаление, что «некоторые силы решили воздержаться от участия».

«Их пытались убедить поучаствовать, ради этого даже отложили открытие, но это не помогло», — цитирует официального представителя российского внешнеполитического ведомства «Федеральное агентство новостей».

Захарова также прокомментировала пролившийся после завершения конгресса «дождь» фейковых новостей. В пример официальный представитель МИД РФ привела публикацию одного СМИ, в которой говорилось о том, что на решение судьбы Сирии было выделено лишь шесть часов.

«Это, конечно, неправда», — опровергла Захарова.

Она предложила тем, кто пишет подобную «муть» и хочет упражняться в «занимательной математике», отталкиваться от других цифр.

«Вы знаете, сколько длилось кровопролитие в Сирии? Сколько часов телефонных и личных контактом было потрачено на урегулирование конфликта? Какое количество часов главы стран уделили проблематике Сирии?» — задала Захарова несколько вопросов, подчеркнув, что надо отталкиваться именно от этих цифр.

Напомним, идея провести Конгресс нацдиалога Сирии принадлежит российскому президенту Владимиру Путину, неоднократно заявлявшему о том, что только народ может определять будущее своей страны.

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