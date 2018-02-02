Создателя игры Counter Strike задержали в США

В Сиэтле, штат Вашингтон, был задержан один из создателей популярной компьютерной игры Counter-Strike Джесс Клифф. Программисту инкриминировали сексуальную эксплуатацию ребенка.

Как сообщают американские СМИ, с 2003 года Клифф работает в компании-разработчике компьютерных игр Valve. После информации о задержании Клиффа, Valve временно отстранила его от должности.

По словам представителя компании, обстоятельства произошедшего пока уточняются, однако руководство компании желает тщательно разобраться в произошедшем.

«Сообщения указывают на то, что он был задержан за тяжкое преступление», — отметил представитель Valve.

Ранее портал iz.ru сообщал, что северокорейская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр, выпустила игру под названием «Охота на янки».