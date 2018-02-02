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Автомобиль въехал в толпу в центре Шанхая

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Фото: Global Look Press
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18 человек пострадали в результате наезда фургона на пешеходов в туристическом центре китайского Шанхая.

Как сообщает агентство Синьхуа, инцидент произошел перед кофейней Starbucks в районе Хуанпу около 9:00 по местному времени (4:00 мск).

Автомобиль, по неизвестной причине выехал на тротуар и врезался в толпу прохожих. По некоторым данным, внутри фургона находились газовые баллоны, которые воспламенились после ДТП.

По предварительным данным, три человека находятся в тяжелом состоянии. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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