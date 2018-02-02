Автомобиль въехал в толпу в центре Шанхая

18 человек пострадали в результате наезда фургона на пешеходов в туристическом центре китайского Шанхая.

Как сообщает агентство Синьхуа, инцидент произошел перед кофейней Starbucks в районе Хуанпу около 9:00 по местному времени (4:00 мск).

Автомобиль, по неизвестной причине выехал на тротуар и врезался в толпу прохожих. По некоторым данным, внутри фургона находились газовые баллоны, которые воспламенились после ДТП.

今天上午9:15左右 上海南京西路、黄陂北路的人民公园门口 发生了疑似自杀式袭击事件 一辆外地牌照的面包车 故意撞向人群 现场导致多人重伤 不排除有人已经死亡 该辆车上 装有多个液化气瓶 pic.twitter.com/V2CNnuUAJg — wenshixiu (@wenshixiu) 2 февраля 2018 г.

По предварительным данным, три человека находятся в тяжелом состоянии. Выясняются обстоятельства произошедшего.