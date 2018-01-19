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Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем в Рио-де-Жанейро

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Фото: REUTERS/Lucas Landau
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Автомобиль врезался в толпу рядом со знаменитым пляжем Копакабана в бразильском городе Рио-де-Жанейро. 

Как сообщает канал «Глобу», погибла восьмимесячная девочка. Ее мать была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, в тяжелом состоянии находятся двое детей, пенсионер и австралийский турист. Еще минимум 12 человек получили травмы разной степени тяжести, согласно информации бразильского муниципального секретариата здравоохранения.

«Мы сидели и общались с подругой в момент, когда я услышала взрыв. Когда я услышала его, я толкнула подругу, и мы обе легли на песок. Машина пролетела прямо над нами. Бог хранил меня, и я не получила ни одной травмы», — рассказала одна из свидетельниц этой трагедии.

Подробности данного инцидента выясняются полицией. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Бразилии грабители потребовали выдать им биткоины при нападении на пункт обмена валюты.

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