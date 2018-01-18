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В Бразилии грабители потребовали биткоины при нападении на обменник

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Фото: Global Look Press/Michal Fludra
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В Бразилии грабители потребовали выдать им биткоины при нападении на пункт обмена валюты.

Инцидент произошел в одном из туристических районов Рио-де-Жанейро.

Бандиты проникли в помещение, связали владельцев и вытащили из кассы наличности на сумму $31 тыс.

Когда грабители уходили, они обратили внимание на объявление о том, что обменник работает с биткоинами, и потребовали рассказать, где хранится криптовалюта.

Однако хозяин не стал рассказывать, как заполучить виртуальные деньги, и преступники скрылись с места происшествия, сообщает портал Globo.

Полиция ведет поиски грабителей.

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