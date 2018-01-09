Глава ЦБ Австрии призвал регламентировать криптовалюты

Строгие правила для операций с виртуальными деньгами необходимы.

Об этом заявил член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Австрии Эвальд Новотны во вторник, 9 января.

«Все участники сделок должны предоставлять личные данные», — цитирует его «Интерфакс».

По мнению Новотны, нелогично запрещать хождение купюры €500 для борьбы с коррупцией и при этом смотреть на отмывание денег через биткоины.

15 ноября Минфин РФ заявил, что не намерен запрещать торговлю криптовалютой в России на законодательном уровне, однако прямой легализации купли-продажи не предполагается.

Предложения по регулированию операций с криптовалютами и рынка ICO в России будут подготовлены к 1 февраля 2018 года.