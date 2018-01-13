В массовом ДТП в Бразилии погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в ДТП с участием шести автомобилей в Бразилии. Как передает сайт телеканала Globo, авария произошла на трассе в юго-восточном штате Минас-Жерайс в субботу, 13 января.

Сообщается, что в результате автокатастрофы пострадали 39 человек, 11 из них находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. Людей, которым нужна срочная госпитализация, с места ЧП эвакуировали на санитарных вертолетах.

По предварительным данным, массовую аварию спровоцировал грузовик, который выехал на встречку. Фура столкнулась с микроавтобусом, а еще четыре легковых автомобиля разбились, пытаясь объехать. Сообщается, что движение на магистрали крайне осложнено в обоих направлениях. Пробки достигают 20 км. На месте ЧП работают экстренные службы.

Портал iz.ru писал о гибели не менее восьми человек при падении автобуса в пруд в индийском штате Карнатака. Инцидент произошел рано утром 13 января.