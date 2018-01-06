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Президент Бразилии ответит на 50 вопросов о коррупции

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Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Бразильский лидер Мишел Темер получил от Федеральной полиции 50 вопросов. Ему предстоит ответить на них в рамках очередного дела о коррупции. Они были разработаны Высшим федеральным судом республики. 

Местные СМИ сообщают, что президент Бразилии не был обязан давать показания. Вопросы касаются портов. 

Настоящее дело пока находится на этапе предварительного расследования. Оно касается президентского указа, который упростил нормы управления бразильскими портами. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar в обмен на денежное вознаграждение. Темер утверждает, что он невиновен. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что нижняя палата парламента Бразилии проголосовала против предъявления обвинений президенту страны Мишелу Темеру. Уголовный процесс будет приостановлен до завершения срока полномочий главы государства в конце 2018 года.

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